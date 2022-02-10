Киевский суд разрешил продажу объектов у монумента «Родина-мать»

Хозяйственный суд Киева принял решение, разрешающее приватизацию недвижимости вокруг монумента «Родина-мать». Речь идёт об объектах, расположенных на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне и являющихся частью мемориального комплекса, сообщает «Зеркало недели».

За право приватизировать объекты вокруг монумента борется ООО «Архитектурная мастерская Инка», которая с 2015 года является арендатором зданий комплекса. Согласно заключённому с Фондом госимущества договору, приватизация объектов мемориального комплекса запрещена. Но в декабре 2020 года арендатор обратился в Хозяйственный суд Киева с требованием признать договор недействительным и разрешить приватизацию части национального мемориала.

По информации издания, Фонд госимущества слабо отстаивал неприкосновенность национального мемориала, а порой его представители и вовсе не появлялись на судебных заседаниях. Они проигнорировали принятие решения Верховным судом, а он, в свою очередь, проигнорировал «факт принадлежности арендованного имущества к мемориальному комплексу, которому предоставлен статус национального».

Также были проигнорированы условия договора с Минкультуры Украины, являющегося собственником арендованного имущества, с которыми изначально согласился арендатор. И признание недействительности договора является вмешательством в вопрос права собственности.

Отмечается, что фактическим владельцем ООО «Архитектурная мастерская Инка» до 2018 года являлся адвокат олигарха Коломойского Андрей Богдан. В 2019 году он был назначен главой офиса президента Зеленского. Затем владельцем компании стал ещё один человек Коломойского — Николай Сольский. На данный момент мастерской владеет помощница депутата «Слуги народа» Александра Мариковского Елена Фасоль.

Ранее властям Киева предложили «декоммунизировать» статую «Родина-мать», соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. По мнению автора, «советская эстетика» памятника не соответствует современным политическим и идеологическим требованиям украинского общества.