Киевский историк «доказал» украинское происхождение Ноя, потопа и греков

https://static.news.ru/photo/dbfdb188-ca3a-11ea-a845-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Украинский историк Сергей Поддубный потряс мир новым «открытием» о всеукраинском происхождении мира, включая мифы Древней Греции. Историк издал книгу «Славные предки украинцев», где с маху доказывает и украинские корни Ноя, и указывает место Всемирного потопа, и развенчивает древнегреческие мифы, называя их «истинной историей» Украины.

Выдержки из книги «учёного» опубликовал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашёл своё спасение род Ноя и возродил жизнь на Земле, — уверяет Поддубный читателей.

И для наглядности «доказывает», что имя Ной имеет чисто «украинские» корни, так как его правнук царь Нимрод родом с берегов Днепра, что и нашло отражение в его имени.

Вторая часть имени библейского Нимрода («род») однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая вначале была «нип», что вместе составляет «нипрод» — Днепровский род, разоблачает библейского героя украинский «творец».

По ходу «открытий» историк развенчивает и «придуманных евреями» библейских богов, и святых, которым молятся украинцы. Без всяких логических заключений писатель железно доказывает, что все их предки тоже были украинцами.

Своё эпическое произведение украинский историк заканчивает с небывалым размахом: в кураже писатель заверяет, что древнегреческие мифы, да и древние греки, давшие миру науку, героев и прочее, сами являются мифом. Потому что всё это — история украинцев. Исследователь уверяет, что украинцы — народ-творец, победитель, сеятель, имеющий как минимум 3000-летнюю историю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, казалось бы, после изысков украинских историков о местном происхождении Христа, Будды и Заратустры уже ничего нового Незалежная миру предъявить не сможет. Ан нет! Уже сами украинские президенты открывают миру глаза на нескончаемые украинские достижения, буквально изменившие судьбу человечества.