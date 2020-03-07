https://static.news.ru/photo/46497f9e-60ab-11ea-96dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газ потребителям столицы Украины будет поступать по-прежнему, вопреки распространяемым слухам. Об этом заявили в компании «Киевгаз».

Ранее представители госпредприятия «Оператор газотранспортной системы Украины» (Оператор ГТС Украины) сообщили, что компания должна прекратить транспортировку газа к сетям «Киевгаза» из-за того, что тот более двух месяцев саботирует заключение договора.

Отсутствие типового договора на транспортировку газа... никоим образом не лишает киевлян возможности получать природный газ, — передаёт сообщение «Киевгаза» ТАСС.

В компании добавили, что выполняют все условия договора, кроме тех, что сейчас оспариваются в суде. Заявления же «Оператора ГТС Украины» нужно рассматривать как давление на суд и распространение заведомо ложной информации.

Как сообщает NEWS.ru, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что соглашение между Украиной и Россией не только пресекло возможность роста тарифов на Украине, но и даже снизило их.