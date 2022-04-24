Киев обсудит с США вопрос присвоения замороженных российских активов

Украина и США приступили к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских активов в целях финансовой помощи Киеву, с таким заявлением выступил в эфире телеканала CBS премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что переговоры такого рода проходят также и с другими партнёрами Киева.

Мы ведём такие переговоры с Соединёнными Штатами и всеми нашими партнёрами <...>. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины, — заявил Шмыгаль.

Украинский премьер в вопросе о необходимых Киеву $5 млрд ежемесячной финансовой помощи подтвердил, что Украина действительно нуждается в таких суммах. Он подчеркнул, что страна ведёт переговоры с крупнейшими мировыми организациями, такими как Всемирный банк, Группа двадцати (G20), Международный валютный фонд, и все они, по его словам, одобряют эту сумму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Потери Украины в результате спецоперации России глава украинского государства оценил в $550 млрд. Шмыгаль, в свою очередь, уточнил, что ВВП страны в этом году может снизиться на 30–50%. По его подсчётам, «прямые и непрямые» потери от спецоперации России превысили $560 млрд. А восстановление и трансформация будут стоить Украине $60 млрд.