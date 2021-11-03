Киев заявил о резком сокращении поставок газа Россией в ноябре

Глава комитета Верховной рады по вопроса ЖКХ и энергетики Андрей Герус заявил, что Россия в ноябре сократила поставки газа на Украину. Однако эти ограничения не должны повлиять на украинский рынок, замечает политик в своём Telegram-канале.

Сокращение голубого топлива по подсчётам Геруса составило порядка 70%.

Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа на Украину до 30% от задекларированных экспортёрами объёмов. Такое ограничение не должно оказать существенного влияния на украинский рынок, — написал глава комитета.

По мнению депутата, экспортёры газа традиционно завышали декларируемые объёмы поставок. К тому же в ноябре снижается активность по закупкам топлива.

Также Герус сообщил, что Россия якобы остановила и транзит угля из Казахстана на Украину.

Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углём через РФ. Соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля, — пояснил парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с Россией и Белоруссией. Он добавил, что Киеву ничего не остаётся, как «клянчить энергоресурсы».