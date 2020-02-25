https://static.news.ru/photo/35c51d48-580b-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти сообщили о «мощной» подготовке к «широкомасштабному наступлению» Москвы. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

Стратегия, по словам Данилова, заложена в гособоронзаказе на 2020–2022 годы и власти «понимают, что нужно делать в этом случае». Вероятность «наступления», как пояснил секретарь Совбеза, предусматривает один из пяти сценариев по реинтеграции Донбасса, приводит слова представителя власти радио «Новое время».

Но подробности при этом Данилов рассказывать отказался, сославшись на то, что каждый сценарий предусматривает «достойный ответ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киеву пора признать, что в отношениях с Москвой наступила «другая эра», и определить свою позицию в новых условиях.