Киев заявил о готовности расследовать падение ракеты в Белоруссии Минобороны Украины заявило о готовности расследовать падение ракеты в Белоруссии

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Министерство обороны Украины заявило о готовности провести расследование по инциденту с падением ракеты в Белоруссии, о чем сообщило в Facebook (деятельность соцсети в РВ запрещена). Представители ведомства отреклись от причастности Украины к происшествию и заявили, что падение ракеты может являться провокацией со стороны России.

Украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны <...> России, которое проложило такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси. <...> Украинская сторона при этом готова провести объективное расследование инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над Беларусью, — говорится в сообщении.

В Минобороны Украины также предложили пригласить к расследованию «авторитетных экспертов» из ряда государств, которые не сотрудничают с Россией.

29 декабря утром на территории Белоруссии было зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. О происшествии проинформировали главу государства Александра Лукашенко. Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливали причины падения, о пострадавших не сообщалось. По данным Минобороны республики, украинская ракета была сбита силами ПВО.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от Украины проведения тщательного расследования по пуску ракеты. Посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии.