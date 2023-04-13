Киев забеспокоился реакцией Запада на утечку секретных документов о ВСУ Секретарь СНБО Украины: утечка секретных данных не должна повлиять на отношения с Западом

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что утечка секретных документов о ВСУ не должна повлиять на отношения Киева с западными союзниками, передает URA.RU. Он при этом признал, что такие утечки являются токсичными в взаимоотношениях между странами. Он отметил, что следует внимательно отнестись к трактовке этих данных западными партнерами.

Нам нет никакого смысла ругаться со своими партнерами, понимаем, что такие утечки документов очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной, — сказал Данилов.

Он при этом не стал уточнять, что произойдет в случае негативной оценки произошедшего США.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. По его словам, российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.