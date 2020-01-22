https://static.news.ru/photo/207e3532-3cfe-11ea-bd7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе, так как это приведёт только к замораживанию конфликта.

Мы выступаем против разведения по всей линии, такой путь является ошибочным, противоречащим самой сути минских соглашений, — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» Загороднюк.

Он также заявил, что разведение по всей линии разграничения (410 км) может длиться не один год и перейти в «замороженный конфликт», чего Украина категорически не приемлет. По его мнению, если минские соглашения будут исполняться, то и в разведении сил не будет необходимости.

Этот конфликт был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить, — уверен министр.

Загороднюк считает, что разведение сил может происходить в отдельных точках только как «гуманитарная составляющая», чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы экономика в этом регионе хоть как-то оживилась.

Как писал NEWS.ru, участники заседания подгруппы по безопасности не смогли прийти к окончательному соглашению по вопросу разведения сил и средств ни на одном из предложенных сторонами участков, сообщил в самопровозглашённой Донецкой народной республике близкий к переговорному процессу. По его словам, в настоящее время названы только географические названия, а координаты участков пока не обсуждались. Представители ДНР, ЛНР и Украины только озвучили свои предложения — по три от каждой стороны.