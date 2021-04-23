Киев выступил против допуска ДНР и ЛНР к переговорам по Донбассу

https://static.news.ru/photo/cfdb374c-a480-11eb-b05e-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина готова к переговорам по Донбассу с участием России, Франции и Германии, присутствие на них представителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович изданию «Страна.ua».

Так он прокомментировал инициативу замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, предложившего посланникам Франции и Германии обсудить перемирие на встрече в Донбассе с представителями Киева, Донецка и Луганска.

Представитель Украины отметил, что Киев, Москва, Париж и Берлин являются членами «нормандской четвёрки», но республики Донбасса не могут участвовать ни в минском, ни в нормандском форматах.

А Россия пытается их легитимизировать, как Владимир Путин, который на днях обмолвился про «республики ДНР и ЛНР», чем фактически вышел из Минских соглашений. Словесно это сильный удар по Минским соглашениям. Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы вообще хотите дезавуировать Минские соглашения? Что это за ЛДНР в «нормандском формате»? — задался вопросом Арестович.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал инициативу Москвы действиями, размывающими саму идею переговоров. Она якобы пригодна для реализации лишь на уровне контактной группы.

Ранее стало известно, что конфликт в Донбассе невозможно решить без прямых переговоров между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками. В связи с этим Россия считает необходимым всем участникам «нормандского формата» до 27 апреля встретиться в Донбассе, заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.