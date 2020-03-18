https://static.news.ru/photo/09b7b5c2-693f-11ea-80ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ноту протеста передал МИД Украины российским коллегам из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь.

Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, — говорится в тексте документа.

Кроме того, поездка Путина названа циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права. При этом в тексте ноты указано, что Крым является неотъемлемой частью территории Украины, а поездки российских чиновников не изменят этого статуса.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Как писал NEWS.ru, в Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.