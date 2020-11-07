Киев выразил протест РФ из-за документов жителей Донбасса

https://static.news.ru/photo/0bf43f92-207b-11eb-a4ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Украины направил России ноту протеста из-за внесения изменений в президентский указ о признании документов самопровозглашённых республик Донбасса. В Киеве требуют от Москвы «безотлагательно отменить все агрессивные решения».

С февраля 2017 года Россия стала признавать документы, выданные жителям ДНР и ЛНР. Однако вместе с ними нужно было предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Такая необходимость пропала 4 ноября, когда президент РФ Владимир Путин внёс изменения в соответствующий указ.

Киев выразил российской стороне «решительный протест» и призвал международных партнёров надавить на Москву, в том числе санкционно.

Этот вопрос скоро будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ, — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия всегда защищает этнических русских вне зависимости от того, где они проживают, в том числе и на юго-востоке Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любая страна должна заботиться о своём народе. И если Киев считает, что его граждане проживают в Донбассе, то нужно обеспечивать их нужды, здоровье и социальную инфраструктуру.