Власти Украины готовят чудовищные акции с массовым уничтожением мирных жителей, чтобы затем обвинить Вооружённые силы (ВС) России и войска Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что зарубежные СМИ заранее прибыли в город Кременная и в населённый пункт Раговка для записи видеоматериала, сообщает РИА Новости.

Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооружённых сил России и формирований ЛНР, — заявил Мизинцев.

По его словам, в город Кременная Северодонецкого района заранее прибыли и разместились в здании больницы репортёры зарубежных СМИ, чтобы в дальнейшем фиксировать подготовленные украинские провокации. ВС России обвинят в обстреле кареты скорой помощи, перевозящей пациентов, отметил он.

Начальник НЦУО добавил, что в населённом пункте Раговка, вблизи Киева, Украина готовит провокацию с организацией постановки, в ходе которой на камеру будет записано вскрытие мест массового захоронения мирных жителей, якобы убитых российскими военными.

С целью придания большей достоверности данной провокации к съёмкам будет привлечена группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции, — добавил он.

Ранее лишённый мандата депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что британский премьер-министр Борис Джонсон потребовал от руководства Украины подготовить новые кровавые провокации и теракты против местного населения. Он заявил, что речь идёт о нападениях в Одессе и Харькове.