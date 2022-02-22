«Киев уже ведёт военные действия»: в Минобороны об обстрелах Донбасса

Украина, по сути, уже ведёт боевые действия, действует нагло и безнаказанно, используя вооружения, запрещённые Минскими соглашениями. В день ВСУ выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Николай Панков, сообщает РИА Новости.

По сути, Киев уже ведёт военные действия нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день, из них 316 - из тяжёлых видов вооружений, запрещённых Минскими соглашениями, — заявил он.

По словам замминистра, воcьмилетний переговорный марафон по Донбассу завершился ничем, а руководство Украины встало на путь насилия и кровопролития. На границах республик Донбаcса украинцами создана 60-тыcячная группировка с тяжёлой бронетехникой, ракетными комплексами и РСЗО. А американцы накачивают Украину cовременным оружием, подталкивая Киев к военному разрешению проблемы Донбасса.

21 февраля выпущенный с Украины cнаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ Росcии по Ростовской области, здание было полностью разрушено, о пострадавших не сообщалось. Погранпункт находилcя в 150 метрах от границы. Перед этим в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв.