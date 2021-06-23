На Украине увидели агрессию России в инциденте с британским эсминцем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter резко отреагировал на инцидент с британским эсминцем «Дефендер», который зашёл в российские территориальные воды. Он назвал действия российских пограничников агрессивными.

Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Чёрном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Чёрном море, — написал украинский министр.

Сенатор Алексей Пушков убеждён, что британский военный корабль совершил провокацию, чтобы устроить международный скандал и создать новый приступ антироссийской истерии. В Минобороны Великобритании заявили, что «Дефендер» совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международными правом.

Черноморский флот и погранслужба России ФСБ России 23 июня выдворила эсминец «Дефендер» из территориальных вод России, после того, как он нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники были вынуждены открыть предупредительный огонь, а истребитель Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.