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Британское издание The Times опубликовало материал, посвящённый событиям на линии соприкосновения в Донбассе. Автор статьи Марк Беннеттс с позиции Запада рассказывает о стягивающихся к границе российских войсках, тогда как в комментариях к публикации можно встретить полярные мнения относительно ситуации.

Статья сопровождается коротким видеорепортажем с места событий. Она озаглавлена словами украинского солдата: «Если российская армия на нашей границе, то это они должны сражаться». В видеоролике служащий ВС Украины добавляет, что готов показать неприятелю настоящую силу.

Мы их ждём в гости. Здесь стоят настоящие украинские казаки. И мы покажем, что такое украинская сила, — заявляет военнослужащий.

Читатели в комментариях обсуждают возможность военной поддержки Киева войсками стран Евросоюза и НАТО. В частности, некоторые выражают сомнение, что подкрепление Украине пришлёт Франция. Что же касается Германии, по мнению пользователей, ФРГ на Украине имеет противоречивую репутацию, так что идея военного сотрудничества двух стран против России не является выдающейся.

Упоминается и роль президента РФ Владимира Путина, который, с точки зрения читателей, для достижения целей на Украине не побоится никаких санкций. В то же время в адрес России звучат и предостережения. Так, один из читателей издания допустил, что Киев может организовать теракты на улицах российских городов.

Не удивлюсь, если в случае вторжения на Украину на улицах России начнутся теракты. Украинцы легко могут туда проникнуть и организовать террористическую деятельность, — пишет он.

Ранее бывший руководитель запрещённого в РФ националистического движения «Правый сектор», а ныне командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош заявил, что Россия неприкрыто готовится к вторжению на Украину. В свою очередь, у Киева пока нет сил для прямого штурма Москвы, хотя и хорошо бы, считает Ярош, превратить российскую столицу в «болото, как и было задумано природой».