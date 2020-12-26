Киев требует вернуть на Украину подаренную Лаврову икону

https://static.news.ru/photo/f83a402c-476d-11eb-aee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, необходимо вернуть на Украину. Об этом заявил украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич.

Во время визита в БиГ Лавров посетил Восточное Сараево, где Додик преподнёс ему в дар православную икону Николая Чудотворца, возраст которой якобы 300 лет и найдена она в Луганске. После этого посольство Украины в Сараево потребовало объяснить её происхождение.

Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным. А если сделан уже первый шаг — возвращена икона в Сараево, то надо сделать второй — вернуть её в Украину, — заявил изданию «Украинская правда» Кирилич.

Как писал NEWS.ru, посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием объяснить, каким образом Лаврову была подарена икона, найденная на территории Луганска. В украинском диппредставительстве заявили, что если МИД страны не даст немедленных объяснений, то это будет означать «поддержку агрессивной политики и военных акций России против Украины». Позднее посольство Украины потребовало вернуть эту икону.

Икона более десяти лет находилась в частной коллекции и представляет исключительно духовно-символическую ценность. Об этом рассказал советник Додика Радован Ковачевич. Он добавил, что такие иконы легко найти в Интернете по цене от €100 до €200. По его словам, в БиГ существует база данных с тысячами артефактов и произведений искусства, которые разыскивались после Второй мировой войны, но этой иконы в этой базе нет.