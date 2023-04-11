Повестки оцифровали, ВСУ теряют Артемовск: новости СВО на вечер 11 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Минобороны РФ 11 апреля опубликовало свежую сводку о ходе спецоперации на Украине. За минувшие сутки ВСУ понесли наибольшие потери на Донецком направлении, где под Артемовском были уничтожены свыше 450 украинских военнослужащих и наемников, три танка, три БМП, шесть ББМ, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Штурмовики «Вагнера» продолжали бои по овладению кварталами в центре Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам, на флангах их поддерживали подразделения ВДВ.

Средства ПВО за сутки уничтожили четыре реактивных снаряда системы HIMARS и один управляемый реактивный снаряд, «умную бомбу» GLSDB. В ДНР и под Херсоном сбито девять украинсксих дронов. В Запорожской области в районе населенного пункта Миролюбовка уничтожен радиолокатор украинского ЗРК С-300. В районе населенного пункта Очеретино в ДНР ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ. На Купянском направлении в районе Синьковки и Кисловки под удар попала польская артиллерийская установка Krab. В общей сложности на шести направлениях ВСУ потеряли около 610 военных за сутки.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о реестре военнообязанных, предполагающий рассылку электронных повесток. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов пояснял, что повестки через «Госуслуги» должны начать рассылать в период следующей призывной кампании. Это не отменяет и традиционных способов оповещения, таких как бумажные повестки, которые продолжат рассылать. По словам Картаполова, повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Согласно принятым поправкам, со дня получения повестки и до явки в военкомат россиянам будет запрещено покидать пределы России. В случае неявки по повестке в течение 20 дней без уважительной причины уклонистов ограничат в праве на управление автомобилем.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Кремле заявили, что закон о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что систему военного учета нужно модернизировать. Он добавил, что в Кремле не ожидают паники и новой волны эмиграции из-за нововведений. Песков при этом призвал россиян «набраться терпения» и подчеркнул, что парламент должен прояснить все вопросы, связанные с поправками. Спикер Кремля также заверил, что никакой второй волны мобилизации в России нет.

Глава ФСБ Александр Бортников в ходе заседания НАК сообщил, что на фоне СВО спецслужбы Украины под патронажем Запада начали агрессивно вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность. На заседании также отметили угрозу подготовки нападений на образовательные учреждения со стороны учащихся, находящихся под влиянием деструктивных субкультур, некоторые из которых координируются Киевом.

Telegram-канал SHOT написал, что утром 11 апреля в забор неработающего международного аэропорта имени Шухова в Белгороде врезался беспилотник со взрывчаткой. По данным SHOT, дрон сдетонировал при падении, в результате были повреждены забор и кабель сигнализации, никто не пострадал. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова встретилась с бизнесменом Евгением Пригожиным. Омбудсмен сообщила, что на встрече обсуждались вопросы работы с обращениями родственников бойцов ЧВК «Вагнер». По ее словам, собеседники «определили пути взаимодействия».

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская армия готовится форсировать Днепр. По его словам, на правобережье подразделения ВСУ меняют и создают ложные позиции, перебрасывают живую силу и технику, создают плавсредсства. По мнению Сальдо, несмотря на то, что «людей нагнали достаточно», у Киева нет необходимого количества сил для переправы через реку.

Фото: МО Украины

Чат-бот ChatGPT по запросу журналистов немецкого издания Berliner Zeitung подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Проект документа, созданный нейросетью, предусматривает немедленное прекращение огня, отвод войск, создание демилитаризованной зоны под надзором международных миротворческих сил, предоставление Донбассу автономии в составе Украины и законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения ДНР и ЛНР.

ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска за перевод денег ВСУ. Мужчину подозревают в совершении государственной измены.

Издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме передало, что ранее слитые в Сеть секретные документы Пентагона о состоянии украинской армии и помощи США и НАТО в подготовке контрнаступления ВСУ «на первый взгляд» кажутся подлинными. Сотрудник администрации отметил, что в Вашингтоне продолжают изучать документы, об утечке которых стало известно 7 апреля. По данным агентства Assosoated Press, первым документы мог выложить в Сеть подросток в чате Discord. Журналисты AP обратили внимание на то, что многие из документов, которые впоследствии разошлись по соцсетям, впервые были обнародованы подростком в личной переписке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вызвать в нижнюю палату парламента замгоссекретаря США Викторию Нуланд для дачи показаний о деятельности американских биолабораторий на Украине. Володин выразил опасения, что если США продолжат открывать такие лаборатории у границ России и других стран, это может обернуться огромной трагедией.