Киев сообщил о переговорах с Китаем по гарантиям безопасности

Киев ведёт переговоры с Пекином о гарантиях безопасности. Об этом заявил представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. Его слова цитирует Telegram-канал издания «Страна.ua». Политик признался, что с Китаем данный вопрос проработан меньше, чем с другими странами.

С Китаем идут переговоры по дипломатическим каналам, чтобы он стал страной — гарантом Украины, — сообщил Арахамия.

Ранее директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун сообщил, что Китай не получал от Украины предложений выступить в качестве гаранта безопасности. Представитель министерства отметил, что Китай не может требовать от России завершения специальной военной операции на Украине, но выступает в поддержку прекращения огня сторонами конфликта.

Киев в ходе переговоров предложил новую систему гарантий безопасности для Украины. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на это заявила, что США в настоящее время не готовы сказать ничего конкретного в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине.

При этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ.

В свою очередь Великобритания также готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение. Об этом журналистам заявила постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд.