Ряд стран — союзниц Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что количество беспилотных летательных аппаратов, бьющих по территории России, будет увеличиваться.
Заявления украинских властей о том, что западные страны дали согласие Киеву на удары по Крыму, являются фашистскими, подчеркнул депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он призвал начать использовать против ВСУ боеприпасы, которые еще не применялись в боях.
Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать после провала украинской армии на передовой, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, украинский лидер может улететь в Вильнюс, Майями или на Кипр. При этом он «заберет миллионы, которые украл». По мнению Макгрегора, США допустили большую ошибку, заставив Вооруженные силы Украины пойти в атаку, у них изначально не было шансов пробить российскую оборону и пройти подготовленные минные поля.
Очередная волна тотальной мобилизации готовится на Украине, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, она может произойти в сентябре 2023 года. Отмечается, что в первую очередь на передовую отправятся студенты и мужчины призывного возраста из ближайших к России областей.
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что сбитый дрон был самолетного типа.
Над юго-западной частью акватории Черного моря 28 августа были обнаружены беспилотники ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, ведущие разведку в районе Крыма, сообщили в Минобороны РФ. С целью недопущения возможного нарушения государственных границ в воздух были подняты два истребителя. После поднятия в воздух истребителей американские дроны сменили направление и удалились от российской границы.
Военный корреспондент Семен Пегов WarGonzo опубликовал кадры уничтожения пехоты ВСУ в Работино. По его словам, зацепить украинскую бронетехнику отечественным артиллеристам не удалось.
Вооруженные силы Украины за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР. В результате атак погибли два мирных жителя в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме этого, ранения получили восемь мирных жителей в Киевском и Петровском районах Донецка, а также в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.
США передали Украине более трех миллионов реактивных снарядов, ракет, минометных и артиллерийских боеприпасов за те полтора года, что идет спецоперация, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. Она пояснила, что объем военной помощи, предоставленной Киеву Соединенными Штатами, превышает $43 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности страны. Им стал Александр Поклад, ранее занимавший должность начальника департамента контрразведки СБУ.
Вооруженные силы России продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области. Ситуация для ВСУ на этой территории сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры уничтожения двух единиц украинской бронетехники в районе Времевского выступа. Выстрелами противотанковых управляемых ракет были подбиты бронемашина и танк.
Члены знаменитого танкового экипажа «Алеша» Алексей Неустроев и Филипп Евсеев во вторник рано утром вернулись в родную Якутию. Их встретили родные и близкие, а также военный оркестр. По словам Заремы, матери Алексея Неустроева, она одновременно переживала и гордилась сыном.
Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки с помощью беспилотного летательного аппарата на территорию Тульской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что украинская армия использовала дрон самолетного типа. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в небе.
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