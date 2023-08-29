Киев согласовал удары по Крыму с Западом: новости СВО на утро 29 августа

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд стран — союзниц Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что количество беспилотных летательных аппаратов, бьющих по территории России, будет увеличиваться.

Заявления украинских властей о том, что западные страны дали согласие Киеву на удары по Крыму, являются фашистскими, подчеркнул депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он призвал начать использовать против ВСУ боеприпасы, которые еще не применялись в боях.

Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать после провала украинской армии на передовой, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, украинский лидер может улететь в Вильнюс, Майями или на Кипр. При этом он «заберет миллионы, которые украл». По мнению Макгрегора, США допустили большую ошибку, заставив Вооруженные силы Украины пойти в атаку, у них изначально не было шансов пробить российскую оборону и пройти подготовленные минные поля.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Очередная волна тотальной мобилизации готовится на Украине, сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника, она может произойти в сентябре 2023 года. Отмечается, что в первую очередь на передовую отправятся студенты и мужчины призывного возраста из ближайших к России областей.

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что сбитый дрон был самолетного типа.

Над юго-западной частью акватории Черного моря 28 августа были обнаружены беспилотники ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, ведущие разведку в районе Крыма, сообщили в Минобороны РФ. С целью недопущения возможного нарушения государственных границ в воздух были подняты два истребителя. После поднятия в воздух истребителей американские дроны сменили направление и удалились от российской границы.

Военный корреспондент Семен Пегов WarGonzo опубликовал кадры уничтожения пехоты ВСУ в Работино. По его словам, зацепить украинскую бронетехнику отечественным артиллеристам не удалось.

Вооруженные силы Украины за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР. В результате атак погибли два мирных жителя в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Кроме этого, ранения получили восемь мирных жителей в Киевском и Петровском районах Донецка, а также в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.

США передали Украине более трех миллионов реактивных снарядов, ракет, минометных и артиллерийских боеприпасов за те полтора года, что идет спецоперация, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. Она пояснила, что объем военной помощи, предоставленной Киеву Соединенными Штатами, превышает $43 млрд.

Фото: Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности страны. Им стал Александр Поклад, ранее занимавший должность начальника департамента контрразведки СБУ.

Вооруженные силы России продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области. Ситуация для ВСУ на этой территории сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры уничтожения двух единиц украинской бронетехники в районе Времевского выступа. Выстрелами противотанковых управляемых ракет были подбиты бронемашина и танк.

Члены знаменитого танкового экипажа «Алеша» Алексей Неустроев и Филипп Евсеев во вторник рано утром вернулись в родную Якутию. Их встретили родные и близкие, а также военный оркестр. По словам Заремы, матери Алексея Неустроева, она одновременно переживала и гордилась сыном.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки с помощью беспилотного летательного аппарата на территорию Тульской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что украинская армия использовала дрон самолетного типа. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в небе.

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