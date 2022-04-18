Киев согласился создать гуманитарную группу для коммуникации с РФ

Власти Украины ответили согласием на предложение ООН по созданию специальной группы для коммуникации с Россией по решению гуманитарных вопросов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гумвопросам Мартин Гриффитс. Он отметил о необходимости получения ответа от представителей РФ по данному вопросу, пишет РИА Новости.

Они (украинские власти — News.ru) согласились на большинство предложений, которые мы выдвигаем. Нам ещё предстоит получить ответ от России. Они (Киев — News.ru) согласились на гуманитарную контактную группу, они согласились на идею (гуманитарных — News.ru) прекращений огня, — заявил Гриффитс по ходу брифинга.

Ранее он заявил, что ООН может организовать встречу России с Украиной для решения гуманитарных вопросов. По его словам, стороны могли бы обсудить проблемы безопасности гуманитарных коридоров, приоритетов и даже перемирия.

Гриффитс добавил, что на этой неделе отправится на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Напомним, что заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине пройдёт во вторник, 19 апреля. Во всемирной организации привели данные, согласно которым, с 24 февраля на Украине погибли 1982 мирных жителя, 2651 был ранен. При этом в ООН считают, что фактические цифры гораздо выше.