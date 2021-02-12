Киев собрался жаловаться в МУС на нарушения прав журналистов в Крыму

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Украина намерена в ближайшее время передать в Международный уголовный суд (МУС) сообщение о нарушении прав журналистов в Крыму, заявил заместитель украинского генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Представитель Великобритании Карим Хан ранее был избран прокурором МУС. Мамедов, комментируя это событие, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество органа с Украиной и «открытие полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооружённого конфликта между Украиной и РФ».

Заместитель генпрокурора Украины отметил, что в прокуратуре страны делают всё возможное для привлечения Москвы к ответственности «за её агрессию».

Мы продолжаем собирать доказательства и уже в ближайшее время передадим в офис прокурора МУС очередное информационное сообщение о грубых нарушениях прав журналистов на оккупированном полуострове, — сказал Мамедов изданию «Европейская правда».

Заместитель генпрокурора при этом не уточнил, о каких именно инцидентах с нарушением прав журналистов идёт речь.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство РФ расширило список компаний с Украины, против которых действуют экономические санкции. В перечень попали девять новых организаций. Теперь он содержит 84 предприятия. Большинство из них (78) находятся на Украине, однако в списке есть и европейские компании — из Великобритании, Швейцарии и Панамы.