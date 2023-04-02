Киев собрался принудительно эвакуировать детей-сирот из Славянска

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Украинские власти приняли решение принудительно эвакуировать детей-сирот из Славянска, передает URA.RU со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что Киев угрожает лишением обязанностей опекунов, которые откажутся отпускать детей. По информации местных СМИ, в Славянске остаются 23 семьи, в которых воспитывается 23 ребенка-сироты.

Городская военно-гражданская администрация решила, что принудительно должны быть вывезены дети, находящиеся под опекой и попечительством. Опекунов, которые отказываются выехать из Донецкой области, лишат обязанностей, — сказано в публикации.

В Киеве решение объяснили опасной близостью линии фронта.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила гражданам России, взявшим в свои семьи сирот, эвакуированных из зоны боевых действий. Он добавила, что имена этих людей якобы известны международным правоохранительным органам. По ее словам, этим людям якобы «придется отвечать». Она при этом не уточнила значение своих слов. К своему посту она приложила личные данные нескольких российских граждан, которых она подозревает.