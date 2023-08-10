Киев скоро капитулирует? Дуда признал бессилие ВСУ в контрнаступлении

Фото: МО Украины

Президент Польши Анджей Дуда признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время не способны провести успешное контрнаступление. Чем для Киева могут обернуться неудачи на поле боя?

Дуда пояснил, что в настоящее время у украинской армии недостаточно вооружения, чтобы противостоять ВС РФ.

«Вопрос звучит следующим образом: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Скорее всего, ответ — нет. Скорее всего, у них недостаточно оружия. И мы знаем это, поскольку сейчас они не могут провести решительное контрнаступление против российских войск», — подчеркнул польский лидер.

Почему отношения Украины и Польши стали ухудшаться

Анджей Дуда 12 июня поднял тему беженцев с Украины. По его словам, в страну въезжает слишком большое количество украинцев, а обратно почти никто не возвращается.

«С 24 февраля 2022 года миллионы беженцев с Украины прошли через польскую землю. Сейчас в Польше зарегистрировано. <...> около полутора миллионов граждан Украины», — отметил польский президент.

19 июля украинские политики раскритиковали польские меры по защите рынка сельскохозяйственных товаров, когда была опубликована декларация премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Там говорилось, что если Европейская комиссия после 15 сентября не продлит запрет на ввоз зерна из Украины в пять приграничных стран, то Варшава закроет свою границу для этих товаров. После этого депутат сейма Польши Казимеж Смолиньский заявил, что государства должны быть союзниками, но «оленей» пусть Украина «делает из кого-то другого».

1 августа МИД Украины принял решение вызвать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за заявления о «неблагодарном отношении Киева к Варшаве». 2 августа заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский рассказал, что отношения между двумя странами не самые лучшие из-за высказываний украинских политиков.

«Никто не скрывает этого. Я чувствую, что это связано с тем, что, к сожалению, некоторые эмоции там возникли. Мы здесь немного снисходительны. Ну конечно, государство подвергается нападкам, но оно не должно нападать на своих союзников», — пояснил он.

Почему контрнаступление Украины проваливается

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, так называемое контрнаступление ВСУ было обречено на провал, потому что у армии нет необходимой военной инфраструктуры и вооружения.

«У Украины нет самолетов, которые должны прикрывать бронетехнику, нет войсковой ПВО. Так как бронетехника сверху не прикрыта штурмовиками и вертолетами, она остается открыта для ударов авиации и ракетных войск. Они не могли достичь успеха без авиации», — подчеркнул он.

Военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что танковые экипажи ВСУ оказались не готовы к реальным условиям боя.

«Но загвоздка тут в том, что одно дело — кататься на полигоне, а другое — попасть в условия реальных боевых действий. Отсюда и тот результат, который мы видим», — заявил эксперт.

В начале июня глава Министерства обороны России Сергей Шойгу отметил, что Киев не добился успехов в ходе наступления.

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм», — сообщил министр обороны.

Чем Украине грозит провал в контрнаступлении

Американский телеканал CNN выпустил материал, где говорилось о том, что неудачное контрнаступление украинской армии ставит под сомнение дальнейшую поддержку со стороны США. На ситуацию также могут повлиять предстоящие выборы в Америке, поскольку смена политических сил имеет огромное влияние на исход конфликта, говорится в материале.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что после неудачной попытки наступления многие европейские страны захотят закончить конфликт.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Александр Хроленко считает, что без западной поддержки ВСУ капитулируют максимум через месяц.

«На каком-то этапе стратеги и политики США поймут бесперспективность своих усилий на украинском театре военных действий и откажутся от них», — добавил эксперт.

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