Киев считает аргументы Москвы по высылке консула неубедительными

https://static.news.ru/photo/0f2e7574-a05a-11eb-a7ce-96000091f725_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Обвинения в адрес украинского консула Александра Сосонюка в Киеве назвали неубедительными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его мнению, это была провокация ФСБ РФ, которой нужно было как-то объяснить собственному обществу предстоящие высылки дипломатов из США и Чехии, а «предупредительную информацию» они уже имели.

И с тем, чтобы добавить ещё образа врага со стороны Украины, вышли на создание соответствующей провокации. Поскольку все события, которые предшествовали этому задержанию, абсолютно незаконному с точки зрения Венской конвенции, и все после, то видео, которое мы увидели, абсолютно не является убедительным. По имеющейся у нас информации, соответствующий человек позвонил нашему консулу и попросил о личной встрече за кофе. После этого начал доставать из сумки какие-то диски. Единственное, что успел сказать наш консул: «Прекратите эту провокацию», — заявил Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что информацию о которой якобы шла речь при задержании, можно при желании купить «за весьма скромную плату» на любого гражданина, и что такие данные «есть в открытом доступе». Также Есин заявил МИД РФ блокирует соглашение кандидатур на должность генконсула Украины в Петербурге.

В субботу, 17 апреля, сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге был задержан украинский консул Александр Сосонюк. Он интересовался закрытой базой автомобильных номеров, а также базами ФСБ и уголовных дел. Консул обладает дипломатическим иммунитетом, поэтому его отпустили, но в течение 72 часов он должен покинуть Россию. В МИД Украины заявили, что провокационную ситуацию с консулом создала его знакомая, которая пыталась передать ему информацию, за которой он никогда не обращался, писал NEWS.ru.