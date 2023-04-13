Киев рассказал о своих планах после утечки секретных документов Пентагона Подоляк: утечки из США не повлияют на планы Генштаба Украины и планы по контрнаступлению

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рассекреченные данные Пентагона никак не повлияют на ситуацию на фронте, а также на планы украинского Генштаба и планы Киева по контрнаступлению, пишет газета The Wall Street Journal. По его словам, утекшие в Сеть данные «не имеют оперативного значения».

Утекшие файлы не имеют оперативного значения. Они не повлияют на линию фронта или планирование Генерального штаба, — сказал Подоляк.

Обозреватели издания Джейм Марсон и Ярослав Трофимов отметили, что западные страны в настоящее время снаряжают и обучают девять украинских бригад для наступления, а украинские военные самостоятельно готовят еще три бригады. Журналисты добавили, что всего в рамках контрнаступления Киев готовит более 100 тысяч солдат.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что ВСУ возвращают в строй до 90% раненых бойцов. По его словам, это возможно благодаря современной медицине. Он добавил, что во время Великой Отечественной до 30% раненых не возвращались в строй из-за тяжелых ранений. Он также подчеркнул, что данные о потерях ВСУ явно занижены. Журналист напомнил, что агентство Reuters накануне сообщило, что, согласно слитым материалам Пентагона, ВСУ понесли общие потери в 124 500–131 000 человек.