Киев рассказал, когда Байден приедет на Украину

Американский лидер Джо Байден не посетит в этом году Украину, потому что по дипломатической практике визиты такого уровня не происходят в один год. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Байден обязательно посетит страну, но после 2021 года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

Дипломат отметил, что его ведомство уже прорабатывает визит главы США Джо Байдена на Украину. При этом президент страны Владимир Зеленский при встрече с Байденом в Белом доме забыл обсудить с ним приезд на Украину.

Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечёт Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год, — сказал Кулеба.

По его словам, дипломаты после переговоров Зеленского с Байденом в Вашингтоне работают над выполнением «масштабных и содержательных» договорённостей, которых достигли президенты.

Вспомнил Кулеба и о российском президенте. Он отметил, что Киев готов к встрече глав Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако «складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи».

Ранее пользователи социальных сетей нашли повод высмеять поведение украинского президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом. На кадрах видно, как Зеленский снимает маску, улыбается, потирает ноги и смотрит на Байдена. Пользователи стали шутить, что у украинского президента «заискивающий» взгляд.