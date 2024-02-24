Киев раскритиковал данные Россией и США гарантии безопасности Алексей Данилов: подпись главы США под Будапештским меморандумом ничего не стоит

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Церемония подписания Договора о выводе ядерного оружия с украинской территории

Подпись президента США под Будапештским меморандумом, который с Киевом также подписали Москва и Лондон, ничего не стоит, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в разговоре с Times. По этому договору 1994 года Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от трех стран.

Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит, — сказал Данилов.

Как считает сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных сил в Лондоне, поражение Украины от России докажет неядерным странам, что такие соглашения бесполезны. По его мнению, единственный способ защитить себя от ядерных держав — обзавестись собственными арсеналами.

19 февраля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко поддержал идею возвращения Украине ядерного оружия, несмотря на угрозу санкций. Если НАТО не хочет принимать страну в Альянс, ей нужны ракеты, объяснил он.

В США тем временем завили о готовности к предметному обсуждению с Россией ядерных рисков и контроля над ядерными вооружениями. Как сообщил представитель Госдепа, диалог по вопросам, касающимся ядерного оружия, должен продолжаться из-за двусторонних трений, а не вопреки им.