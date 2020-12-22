Киев расценивает любую помощь РФ Донбассу как нарушение закона

https://static.news.ru/photo/a7f92d6c-4475-11eb-ab43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В МИД Украины заявили, что рассматривают оказание гуманитарной и любой другой помощи со стороны России жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса как нарушение закона и территориальной целостности Украины.

Рассматриваем предоставление так называемой помощи и поставки гуманитарных или любых других грузов на временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях без официального согласия Украины как грубое нарушение законодательства Украины, её суверенитета и территориальной целостности, — цитирует ТАСС заявление МИД Украины.

Кроме того, украинские дипломаты в очередной раз обвинили РФ в нарушении международного права и агрессии.

Как писал NEWS.ru, Россия саботирует любые обсуждения и инициативы Киева в рамках Трёхсторонней контактной группы по Донбассу, требуя пересмотра статуса региона, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Такими словами он ответил на заявления президента России Владимира Путина о том, что власти Украины до сих пор почти ничего не сделали для урегулирования политической ситуации в восточной части страны.

Кравчук подчеркнул, что Киев регулярно поднимает важные вопросы для разрешения сложившейся ситуации, однако любые предложения украинских властей в рамках Трёхсторонней контактной группы сталкиваются с блокировками со стороны РФ, которая, в свою очередь, требует признать особый статус территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Ранее во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что политики на Украине приходят к власти под лозунгом урегулирования ситуации в Донбассе, но на деле вынуждены оглядываться на националистические силы, и процесс практически не продвигается.