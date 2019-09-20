Крейсер «Украина» оказался не нужен украинской армии.
Об этом заявил руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью
Единственный украинский ракетный крейсер строился с 1984 года. Абромавичус отметил, что Украине в данный момент нужны корабли гораздо меньшего масштаба.
Ранее News.ru писал о том, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения по противоподводно-диверсионной обороне в международных водах Средиземного моря в ходе заправки от среднего морского танкера «Вязьма».