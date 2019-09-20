https://static.news.ru/photo/fc3258f0-dbcf-11e9-8998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kherson/fleetphoto.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0

Крейсер «Украина» оказался не нужен украинской армии.

Об этом заявил руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle . По его словам, он рассчитывает продать «Украину», так как у страны «нет потребности в крейсере такого масштаба».

Единственный украинский ракетный крейсер строился с 1984 года. Абромавичус отметил, что Украине в данный момент нужны корабли гораздо меньшего масштаба.

Ранее News.ru писал о том, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учения по противоподводно-диверсионной обороне в международных водах Средиземного моря в ходе заправки от среднего морского танкера «Вязьма».