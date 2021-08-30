Киев призвал Вашингтон помогать Украине в таких же объемах как Афганистану

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил, что украинское государство нуждается в такой же поддержке финансами, как и Афганистан. Об этом сообщает Financial Times.

По словам чиновника, Соединенные Штаты должны помогать Украине в противостоянии «российской угрозе» также как Белый дом помогал Афганистану воевать с движением «Талибан» (организация запрещена на территории России).

Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности. Вашингтону пришло время осознать, что Украина нуждается в миллиардах долларах помощи, если она хочет выжить в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы, — отметил Милованов.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обвинил Россию в желании уничтожить Украину. По его словам, Россия использует своё влияние на европейские политические круги, чтобы «насолить» Украине.