Киев призвал Вашингтон «мотивировать» Москву на выполнение «Минска-2»

https://static.news.ru/photo/49e8b190-aea9-11eb-ac11-96000091f725_660.jpg Фото: Yevhen Liubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном вопрос о выполнении Россией обязательств по Минским соглашениям. Об этом глава украинского МИД рассказал в эфире телеканала «1+1».

Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по «Минску» и не наращивала свою агрессию, — пояснил министр.

Кулеба уточнил, что детали разговора с Блинкеном являются конфиденциальными.

Мы говорили, в чём именно мы видим роль США, и госсекретарь сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял, — добавил министр.

Кулеба также рассказал о заверении Блинкена ни с кем не договариваться по Украине без участия её представителей.

Ранее стало известно, что Украина не поддаётся на провокации со стороны России и это вызывает восхищение. Такое мнение на совместной пресс-конференции с президентом страны Владимиром Зеленским выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Под «провокациями» Блинкен подразумевал российские военные учения, которые состоялись в апреле на территории Крыма.