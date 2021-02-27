Украина призвала США усилить санкции против России

https://static.news.ru/photo/a82ddec6-78f1-11eb-952e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Киев ожидает от Вашингтона усиления санкций в отношении Москвы и помощи в вопросе вступления в НАТО. Об этом заявила посол страны в США Оксана Макарова.

Прежде всего это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнёров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась всё время, — сказала она в интервью изданию «Укринформ»,

Посол также отметила, что вступление станы в НАТО является одним из её важных приоритетов. Она выразила надежду, что США помогут Украине «быстро сделать внутри страны всё необходимое» для того, чтобы членство страны в Альянсе стало реальностью.

Макарова добавила, что Украина по-прежнему нуждается в военной помощи. По её словам, американский президент Джо Байден уже говорил о готовности увеличить её объём. Однако страна нуждается не только в оружии, но и в «развитии способности» ВСУ.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали Байдена лично «положить конец» строительству газопровода «Северный поток — 2». По их словам, Россия использует газопровод как орудие влияния на международной арене. Этот проект позволит РФ укрепить контроль над поставками газа в европейские страны, а украинская общественность лишь убедится в том, что Запад не заинтересован как в соблюдении собственных принципов, так и в процветании Украины.

В Совете Федерации РФ, комментируя призыв министров к Вашингтону, отметили, что Варшава и Киев страдают «крайней формой русоненавистничества» и являются противниками сотрудничества РФ и Европы. При этом решающую роль в этих отношениях играют не они, а Германия и другие влиятельные европейские страны.