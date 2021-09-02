Киев признался, что не сможет вернуть Крым с помощью военной силы

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников признался, что Киев не сможет «вернуть» Крым с помощью военной силы. Об этом пишет портал liga.net.

Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путём. Современная стратегия — политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ, — заявил Резников.

Политик также добавил, что Крым «вернётся» в состав Украины в ближайшем будущем, причём по согласию властей Российской Федерации: по мнению Резникова, «другого варианта у правительства РФ не будет». Он подчеркнул, что присоединение Крыма и Донецкой области к составу Украины — лишь вопрос времени.

Ранее Резников предложил разместить на территории Украины подразделения ПВО США. Он добавил, что эти меры направлены исключительно на обеспечение безопасности страны от потенциального ядерного удара России из Крыма.