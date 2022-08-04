Киев приказал срочно эвакуировать 36-ю бригаду морпехов ВСУ из Николаева Бывший нардеп Марков: Киев приказал эвакуировать 36-ю бригаду морпехов ВСУ из Николаева

Фото: Министерство обороны Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины от Одессы Игорь Марков заявил, что власти в Киеве отдали приказ о немедленной эвакуации в западную часть страны 36-й бригады морпехов, которая расположена в Николаеве. Политик пояснил, что приказ отдан на фоне успехов союзных сил в регионе. Он добавил, что незамедлительной эвакуации подверглись областной военкомат с личными делами, пишет Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ».

На фоне успехов союзных сил, Киев отдал приказ о немедленной эвакуации в западную часть страны 36-й бригады морпехов, которая расположена в Николаеве, — рассказал Марков.

Он также рассказал, что отступающие украинские военные проводят обстрелы мирных городов. В результате одного из них погибла женщина с ребёнком. Марков выразил уверенность, что виновные понесут наказание.

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев ранее заявил, что российские подразделения вплотную подошли к юго-восточным окраинам Соледара. Он добавил, что боестолкновения развернулись на территории железнодорожной станции Экстра.

По его словам, бои идут вдоль трассы Бахмут — Лисичанск. Представитель ведомства отметил, что в настоящее время продолжается зачистка села Бахмутское. По мнению Киселева, Соледар перейдет под полный контроль союзных сил в ближайшие три-четыре дня.