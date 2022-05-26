На Украине нашли рычаг давления на Венгрию В Киеве заявили, что нефтепровод «Дружба» может стать рычагом влияния на Венгрию

Фото АО «Транснефть - Дружба»

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию, сообщает УНИАН. Она уточнила, что может «что-то случиться» с ниткой нефтепровода «Дружба», идущей через украинскую территорию.

В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба». <...> И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось, — сказала Зеркаль.

Она добавила, что говорить или нет с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на языке, который «он понимает», — прерогатива правительства и президента Украины.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Cамарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Укрaины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы.

Планировалось, что Евросоюз постепенно откажется от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023 года. Однако страны ЕС никак не могут согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из России.