Киев пригрозил США «истерикой» в случает отказа передать РСЗО

Фото Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой», если правительство не передаст Киеву РСЗО. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна». Выдержки из интервью приводит ТАСС.

Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймём, поставляют их или нет <...>. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику, — обрисовал точку зрения правительства Украины его представитель.

Также Арестович прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что Белый дом не планирует поставлять к ракетно-зенитным комплексам ракеты большой дальности, которыми украинские военные могли обстреливать территорию России.

Но нам и 70 км с головой хватит, — заявил советник главы офиса украинского президента.

Ранее Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден не исключил возможность отправки РСЗО на территорию Украины. При этом собеседник газеты уточнил, что речь не идет об отправке дальнобойных ракет, из-за опасений возможного удара по городам России со стороны ВСУ.