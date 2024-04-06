Киев предложил ЕС окончательно закрыть небо для Москвы и Минска Шмыгаль предложил закрыть небо ЕС для бизнеса и туристов из России и Белоруссии

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Евросоюзу следует закрыть небо для транзитных перелетов в Москву и Минск, чтобы российский и белорусский бизнес, а также туристы не могли этим комфортно пользоваться, предложил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». К тому же, такая мера усложнит и удорожит логистику России и Белоруссии, добавил он.

Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России, — заявил Шмыгаль.

Он пообещал настаивать на подобных санкциях и выразил надежду, что его инициативу поддержат партнеры из Литвы, Латвии и Эстонии. Денис Шмыгаль подчеркнул, что будет прорабатывать эту меру с Еврокомиссией.

Власти Украины рассчитывают в течение 2024 года получить от стран Евросоюза €16 млрд по программе Ukraine Facility, информировал в конце марта украинский премьер-министр. Он добавил, что Евросоюз остается для Киева одной из главных опор в вопросе финансовой поддержки.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что санкционная политика ЕС полностью провалилась. Принятые ограничительные меры в отношении России привели к тому, что экономика Европы оказалась в рецессии, отметил он.