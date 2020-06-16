В МИД Украины заявили о преподавании географии зарубежным СМИ

Посольство Украины в Мадриде обратилось в МИД Испании с жалобой на телерадиокомпанию RTVE, показавшую в эфире карту, на которой Крым был обозначен как российский регион.
Об этом на своей странице в Facebook
МИД Украины продолжает преподавать географию зарубежным СМИ, — написала Джеппар.
Замминистра добавила, что украинские дипломаты попросили телерадиокомпанию исправить карту. Джеппар также заявила, что «подобные явления недопустимы».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Как передавал NEWS.ru, в мае карту с Крымом как частью России разместила на своём сайте французская газета Le Мond.
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