В МИД Украины заявили о преподавании географии зарубежным СМИ

https://static.news.ru/photo/8729bcc4-affa-11ea-a67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/rawenergy-7749003

Посольство Украины в Мадриде обратилось в МИД Испании с жалобой на телерадиокомпанию RTVE, показавшую в эфире карту, на которой Крым был обозначен как российский регион.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар. Сюжет с «неправильной» картой от RTVE касался распространения коронавирусной инфекции в мире.

МИД Украины продолжает преподавать географию зарубежным СМИ, — написала Джеппар.

Замминистра добавила, что украинские дипломаты попросили телерадиокомпанию исправить карту. Джеппар также заявила, что «подобные явления недопустимы».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Как передавал NEWS.ru, в мае карту с Крымом как частью России разместила на своём сайте французская газета Le Мond.