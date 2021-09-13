Киев потребовал выдачи задержанного в Чехии гражданина России

Украина направила Чехии запрос о выдаче гражданина России Александра Франчетти, задержанного в Праге. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства юстиции республики Владимир Ржепка, сообщает ТАСС.

Украина направила запрос о выдаче гражданина России Александра Франчетти, — цитирует его агентство.

Ржепка добавил, что дело Франчетти, задержанного в Чехии по запросу Украины, рассматривает городская прокуратура Праги. Отмечается, что, в частности, изучается предложение о взятии россиянина под стражу.

Кроме того, чешская сторона проводит предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве.

Напомним, что накануне, 12 сентября, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Его обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма».

Ранее один из организаторов «Крымской весны» Ян Гагин заявил, что Россия не оставит без внимания предательское поведение чешской стороны, которая по требованию Украины задержала человека, поддерживающего русский Крым. Чехи должны готовиться к тому, что русские будут «путешествовать по Европе на танках».