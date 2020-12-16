Киев потребовал вернуть Украине икону, которую Лаврову подарили в Боснии

https://static.news.ru/photo/6200b102-408f-11eb-aa95-fa163e074e61_660.jpg Фото: SRNA

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине направило в МИД балканской страны ноту с требованием вернуть Киеву икону из Луганска, которую боснийский политик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины. Они спрашивают, как икона попала в Боснию и Герцеговину, остро требуют разъяснений, — цитирует ТАСС главу МИД БиГ Бисеру Туркович.

Боснийский министр иностранных дел заявила, что будет добиваться передачи иконы Украине. По её мнению, ситуацией должны заняться правоохранительные органы республики.

Позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, Лаврову подарил представитель президиума (высший коллективный орган исполнительной власти) Милорад Додик. В украинском посольстве заявили, что если МИД страны не даст немедленных объяснений, то это будет означать «поддержку агрессивной политики и военных акций России против Украины». Боснийский МИД передал ноту Киева на рассмотрение в президиум.

14 декабря в ходе пресс-конференции Лавров отметил, что ряд стран Запада пытаются «разрушить архитектуру Дейтонских соглашений», положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, что может привести к серьёзным негативным последствиям. Лавров подчеркнул, что все проблемы БиГ должны решаться без вмешательства извне, в полном соответствии с соглашениями.

15 декабря у главы МИД РФ была запланирована встреча с членами президиума Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Джаферович и Комшич отменили своё участие в мероприятии. Как передавал NEWS.ru, они объяснили своё решение несогласием с заявлениями Лаврова, прозвучавшими накануне.