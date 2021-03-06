Журналисты узнали о попытках Киева помешать фильму о вагнеровцах

https://static.news.ru/photo/afcb329c-7f44-11eb-97fd-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пытались помешать выходу фильма-расследования Bellingcat о спецоперации по захвату участников ЧВК Вагнера.

Автору будущего фильма-расследования о спецоперации Христо Грозеву звонил лично глава офиса Зеленского Андрей Ермак с просьбой рассказать о расследовании. Также Киев пытался препятствовать выходу фильма через британскую разведку, сообщает «Зеркало недели».

Действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец просили заместителя главы Ми-6 Ли Лоуренса, находившегося с визитом в Киеве, чтобы Британия оказала влияние на Bellingcat, не допустив выхода будущего фильма. Однако Лондон отказал в просьбе украинским властям, пояснив, что в королевстве есть свобода слова.

Группу из 33 человек задержали в Белоруссии 29 июля 2020 года. Тогда Минск сообщил о задержании иностранцев, которые якобы готовили массовые беспорядки на территории республики.

Большинство задержанных оказались россиянами, и ими оказались наёмные военные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание россиян является ошибкой: они просто собирались транзитом через Белоруссию улететь в другую страну. После допроса россиян освободили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, оказавшихся под Минском, раскрыл детали её провала. По его словам, российских наёмников, якобы участвовавших в войне в Донбассе, пытались выманить, задержать и предъявить обвинения за преступления.