Киев попал в список городов с самым грязным воздухом в мире

Украинская столица вышла на шестое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Накануне власти Киева в очередной раз призвали горожан не выходить из дома и не открывать окна из-за высокого уровня задымления, вызванного пожарами в Киевской и Житомирской областях.
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Как писал NEWS.ru, у личного состава служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгорания на территории Чернобыльской зоны, не имеется превышения содержания 137Сs (радиоцезия). Об этом заявили в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Ранее представители Госслужбы Украины по ЧС рассказали, что спасатели на некоторых участках в Чернобыльской зоне сталкиваются с повышенным радиационным загрязнением.
Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля после поджога мусора и травы жителем Киевской области.
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