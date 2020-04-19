Киев попал в список городов с самым грязным воздухом в мире

https://static.news.ru/photo/50e0ec48-8221-11ea-b21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская столица вышла на шестое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Накануне власти Киева в очередной раз призвали горожан не выходить из дома и не открывать окна из-за высокого уровня задымления, вызванного пожарами в Киевской и Житомирской областях.

По данным сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира, индекс загрязнённости воздуха в Киеве 19 апреля в 12:20 мск составил 124 при норме до 50. Возглавляют рейтинг столица Саудовской Аравии Эр-Рияд (190), вьетнамский Ханой (161) и столица Индонезии Джакарта (156).

Как писал NEWS.ru, у личного состава служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгорания на территории Чернобыльской зоны, не имеется превышения содержания 137Сs (радиоцезия). Об этом заявили в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Ранее представители Госслужбы Украины по ЧС рассказали, что спасатели на некоторых участках в Чернобыльской зоне сталкиваются с повышенным радиационным загрязнением.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля после поджога мусора и травы жителем Киевской области.