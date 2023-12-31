Киев пообещал рост числа «смертей и страданий» в украинском конфликте Постпред Украины в ООН Дворник: количество жертв в ходе конфликта будет расти

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Пока продолжается конфликт России и Украины, число смертей и страданий будет расти, заявил постоянный представитель Киева в ООН Сергей Дворник в ходе заседания Совета Безопасности международной организации по атаке на Белгород. При этом украинский дипломат не стал комментировать сам удар по российскому городу, передает РИА Новости.

Пока длится эта война <...>, будет расти и число смертей и страданий, — сказал Дворник.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с массированным обстрелом центра Белгорода, который Вооруженные силы Украины произвели 30 декабря. В результате 21 человек погиб, 110 получили ранения. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

При этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что постоянный представитель страны в ООН не будет принимать участие в совещании, организованном Россией. Он подчеркнул, что чешские дипломаты явятся лишь в том случае, если Москва захочет обсудить вывод войск с территории Украины.

В ходе заседания постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города. По его мнению, к организации «акта терроризма» причастны консультанты из США и Великобритании. Дипломат также заявил, что власти Украины «открыто кичатся использованием террористических методов».