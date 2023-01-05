Киев получил звание «почетного лучшего города» мира

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look

Киев получил звание «почетного лучшего города» мира в 2023 году, сообщили на сайте World’s best cities. Эксперты издания подчеркнули, что в город продолжают поступать инвестиции и повсюду видны строительные краны.

Также в публикации отметили низкую стоимость общественного транспорта, разнообразные заведений и Киево-Печерскую лавру, которая «старше Москвы». Городские власти, по мнению экспертов, продолжают вкладываться в развитие инфраструктуры.

Были заменены автобусы, отремонтированы парки и площади, улучшилась некогда хаотичная ситуация с парковками, появилось больше места для велосипедных и пешеходных прогулок, — заявили в агентстве.

Первое место в классическом рейтинге лучших городов занял Лондон. Также в пятерку списка вошли Париж, Нью-Йорк, Токио и Дубай.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения электричества. Он уточнил, что взрывы прогремели в Деснянском районе Киева.

29 декабря Кличко также сообщал, что 40% жителей Киева остались без света после очередной серии ракетных ударов со стороны Вооруженных сил России.