Киев получил от США еще четыре установки РСЗО HIMARS Глава МО Украины Резников заявил о получении от США еще четырех установок РСЗО HIMARS

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВС страны получили еще четыре установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Глава ведомства назвал поставку «отличной новостью». Он добавил, что примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины, которая пройдет 12 октября на авиабазе Рамштайн в Германии.

Четыре дополнительных HIMARS от наших партнеров прибыли. Это отличная новость в преддверии встречи «Рамштайн-6», куда я отправляюсь завтра, — написал Резников на своей странице в Twitter.

В ходе встречи западные страны будут принимать решение о новых поставках вооружений Киеву. США ранее утвердили пакет военной помощи Киеву на $1,1 миллиард, куда входят 18 РСЗО HIMARS.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. Дальность их применения составляет порядка 300 километров. Письмо с соответствующим требованием направил в американский конгресс председатель Верховной рады Руслан Стефанчук после ракетного удара России по Украине 10 октября.