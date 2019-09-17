https://static.news.ru/photo/8f90aa72-d926-11e9-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев намерен пойти на компромисс с олигархом Игорем Коломойским для урегулирования ситуации с ПриватБанком, который ранее принадлежал бизнесмену и был национализирован в 2016 году, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Я совершенно убеждён, что нам сейчас надо сосредоточиться на [достижении экономического] роста и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга, — сказал Гончарук в интервью газете Financial Times.

Он также отметил, что позитивно настроен на поиск компромисса.

18 декабря 2016 года кабинет министров Украины поддержал предложение Национального банка о передаче ПриватБанка в собственность государства. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского признал национализацию незаконной. В тот же день состоялось заседание СНБО, на котором Пётр Порошенко попросил руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей.

Как ранее писал News.ru, бизнесмен Игорь Коломойский заявил о намерении вернуть свою долю в ПриватБанке или её «компенсатор».