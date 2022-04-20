Киев поддержал предложение ООН о пасхальном перемирии

Киев согласился на предложение генерального секретаря Организации объединённых наций Антониу Гутерриша установить с 21 апреля четырёхдневное «пасхальное перемирие», сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Ранее генсек ООН также выдвинул инициативу о создании в этот период дополнительных гуманитарных коридоров для мирного населения.

Вполне разделяем мнение о необходимости гуманитарной паузы для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, прежде всего из Мариуполя, — сообщили в ведомстве.

18 апреля заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предложил организовать встречу России с Украиной для решения гуманитарных вопросов. По его мнению, Киев и Москва могли бы обсудить проблемы безопасности гумкоридоров, приоритеты и даже возможное перемирие.

Позже зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал Запад за непоследовательную позицию, назвав заявление канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости наращивать поставки оружия на Украину и призыв генсека ООН Антониу Гутерриша установить «пасхальное перемирие» новостями «с разных планет».