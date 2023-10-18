Киев по ошибке арестовал все акции ведущих операторов связи из-за Фридмана Суд Киева ошибочно арестовал 100% акций связанных с Фридманом операторов связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины по ошибке арестовали в начале октября не часть, а все акции двух ведущих операторов связи в стране — «Киевстар» и «Лайфселл», связанных с российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами, сообщает издание «Лига» со ссылкой на реестр судебных решений. По информации украинского СМИ, киевский суд уже отменил это решение.

Через несколько дней после вердикта об аресте 100% акций операторов офис генпрокурора Украины вновь обратился в суд, заявив об ошибочном решении. Как уточнили в ведомстве, арест должен был коснуться только 47,85% уставного капитала «Киевстара» и 19,8% «Лайфселл», которые приписывают структурам, связанным с компанией LetterOne Фридмана и его партнеров-бизнесменов Петра Авена и Андрея Косогова. Столичный суд удовлетворил просьбу надзорного органа и исправил ошибку.

Осенью этого года стало известно о возвращении Фридмана в Россию из Израиля, где он жил некоторое время после Великобритании. Бизнесмен прилетел в Москву после эскалации палестино-израильского конфликта. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возвращении Фридмана, заявил, что Россия — свободная страна и ее граждане сами вправе выбирать место для проживания. По словам главы государства, если человек нарушил закон, то будет отвечать за это перед судом.