Киев передал проекты документов о гарантиях безопасности нескольким странам

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что речь может идти как о странах — членах НАТО, так и о государствах, не входящих в Альянс. По словам украинского лидера, в настоящее время гарантами могут стать США, Великобритания, Германия, Франция и Турция.

Нам нужны гарантии безопасности со стороны ведущих государств, — рассказал Зеленский

Он призвал другие страны присоединиться к этому процессу.

Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам. Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь сообщил, что его заместитель Мартин Гриффитс посетит 3 апреля Москву для обсуждения гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, дипломат после встречи с российской стороной отправится в Киев. Генсек организации отметил, что ООН не оставляет попыток остановить происходящее на Украине.